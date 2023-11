Rapina nel quartiere Marina a Cagliari, arrestati 3 stranieri

Tre giovani stranieri di età compresa tra i 18 e i 23 anni sono stati arrestati la scorsa notte nel quartiere Marina di Cagliari con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Per uno di loro (il 20enne) contestate anche resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

L'operazione è scattata durante lo svolgimento dei servizi per la mala-movida: il centro operativo ha ricevuto una segnalazione relativa a una rapina consumata in danno di due giovani in Via Sicilia. I tre sono stati intercettati tra la Via Baylle e la Via Roma. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che le vittime, due 22enni, mentre percorrevano la via Sicilia, sono stati avvicinati dai tre che prima li hanno strattonati e poi colpiti con schiaffi per sottrargli il contenuto del portafoglio.

Durante le fasi dell'identificazione dei tre fermati uno di loro, sin da subito, ha mostrato un atteggiamento oltraggioso e minaccioso e si è scagliato contro gli stessi operatori. I tre sono stati accompagnati prima in Questura e arrestati per rapina aggravata in concorso: poi il trasferimento a Uta.



