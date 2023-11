Prima edizione premio Cavallino della Giara a Mal e Convertini

Al via la prima edizione del progetto voluto dal Comune di Tuili, progetto dell'Amministrazione civica di Tuili guidata da Andrea Locci e dell'associazione Isolarte, grazie alla collaborazione della Fondazione Altopiano della Giara: la manifestazione, intende valorizzare l'area del famoso compendio che insiste nel territorio, le sue ricchezze e le sue peculiarità da un punto di vista ambientale e paesaggistico.

L'idea del promotore del premio, Maurizio Porcelli, è di creare un evento di richiamo traghettando sulla Giara personalità illustri e testimonial che possano fare poi da cassa di risonanza di un territorio che merita di essere conosciuto a livello sia nazionale che internazionale.

L'attrattiva maggiore di quest'area della Marmilla è rappresentata sicuramente dai cavallini, animali selvatici di ridotte dimensioni che rappresentano, assieme ai fenicotteri, uno dei simboli della Sardegna nel mondo.

Due i premi alla carriera ad altrettante personalità nazionali che nel corso della loro vita professionale hanno mostrato grandissima attenzione alle tematiche ambientali.

Per anni volto noto di Linea Verde, il programma di Rai1 che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell'economia nazionale, Beppe Convertini, conduttore televisivo tra i più amati dal pubblico da oltre 30 anni sulle scene e oggi al timone di Uno Mattina in famiglia, ha sempre puntato su una divulgazione dell'Italia con occhio attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio.

L'altro premio alla carriera è stata assegnato a Mal, cantautore di origini inglesi ma adottato dal nostro Paese fin dagli anni '60, autore di successi indimenticabili e particolarmente apprezzato dal pubblico di tutte le età, compresi i più piccoli, per una melodia rimasta nel cuore degli appassionati, quella Furia Cavallo del West.

Il premio rivelazione televisiva dell'anno sarà assegnato a Valentina Caruso, giornalista sportiva Sky Sport ma da quest'anno anche conduttrice Rai per una nuova avventura nel piccolo schermo su Rai 2 e Rai 1, con un programma dedicato all'archeologia, alla cultura, al territorio e alla storia dell'Italia in viaggio.

Maria Giovanna Cherchi, cantautrice e portabandiera della canzone tradizionale rielaborata in chiave etno-pop nella Penisola, viene, invece premiata per il suo impegno per promuovere la lingua sarda sulla Rai Sardegna.

Infine premio speciale all'imprenditore Sergio Zuncheddu, editore de L'Unione Sarda, autore del libro Buongiorno SarDegna.





