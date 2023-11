Cogliandro confermata alla guida del Conservatorio di Cagliari

Aurora Cogliandro è stata confermata alla direzione del Conservatorio di Musica di Cagliari. In carica dal novembre del 2020, guiderà l'istituzione musicale per il prossimo triennio. La preferenza espressa a larghissima maggioranza dal corpo elettorale del Conservatorio cagliaritano è stata ratificata nei giorni scorsi dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Cagliaritana, classe 1964, docente di pianoforte principale al Conservatorio di Cagliari, pianista specializzata nel repertorio solistico e cameristico, ad Aurora Cogliandro è dunque nuovamente affidata la responsabilità didattica e artistica dell'ente di piazza Porrino.

"E' un grande onore e una grande soddisfazione poter condurre il Conservatorio di Cagliari in continuità con lo scorso mandato- commenta Cogliandro - abbiamo iniziato, tutti insieme, un processo di rinnovamento didattico artistico e strutturale che sta migliorando la nostra offerta formativa. Abbiamo realizzato infatti i primi Master del Conservatorio e istituito nuove cattedre rendendo così competitiva, nel panorama nazionale e internazionale, la nostra Istituzione. Apprezzata esecutrice solista, con orchestra e in duo pianistico, autrice di pregevoli incisioni per la Rai e la Emi, Aurora Cogliandro guarda al futuro.

"La presenza sul territorio, a livello nazionale e internazionale del Conservatorio è una sfida da vincere. In questa direzione molti passi sono stati fatti e a riprova di ciò possiamo citare la più che raddoppiata attività Erasmus e i molti contatti avviati con altri Conservatori e istituzioni estere, anche d'oltre oceano. Proprio in questi giorni - prosegue- diversi progetti stanno prendendo corpo. Per questo e molto altro servono passione, amore per la musica e forza d'animo: gli ingredienti che non mancano nel mio cuore".



