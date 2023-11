Capodanno ad Alghero, non solo Ligabue ma spettacoli in piazze

Il Cap d'Any 2024 non sarà solo il concerto di Luciano Ligabue. Alghero, infatti, si prepara a vivere un mese di eventi tra spettacoli e musica.

Si parte, come di consueto, l'8 dicembre con l'accensione del tradizionale Albero di Natale in Piazza Porta Terra per poi proseguire nel lungo calendario. Tra gli appuntamenti clou l'apertura straordinaria del Festivalguer con una preview il 3 dicembre, con performance internazionali. Ma Tornerà anche edizione invernale del Birralguer nell'ex mercato ortofrutticolo, tra birra artigianale e street food. Immancabile anche il "Villaggio di Babbo Natale" nella Torre di Sulis, con animazioni per i più piccoli.

Sul fronte sonoro ecco "Musica dai Balconi" nel centro storico e "Risvegli Musicali" nelle chiese cittadine.

Il grande palco del Piazzale della Pace sarà il cuore pulsante del Capodanno per tre giorni. Venerdì 29 dicembre doppio concerto con gli emergenti Anna e Tedua, rappresentanti del panorama urban e drill italiano. Sabato 30 sarà la volta delle hit di "Voglio Tornare negli Anni 90". Infine la notte di San Silvestro salirà sul palco Luciano Ligabue per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024.



