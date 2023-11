Al museo "Karalisbrick" il mezzobusto di Gigi Riva in Lego

L'assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia, ha preso parte alla presentazione ufficiale del mezzobusto di Gigi Riva interamente realizzato con i mattoncini Lego da Maurizio Lampis.

La cerimonia si è tenuta al Museo del Mattoncino "Karalisbrick" in viale Trento n.5 alla presenza, oltre che dell'autore, anche di alcuni rappresenti del Cagliari dello scudetto e alcuni altri ex rossoblù.

Ad apprezzare il lavoro di Lampis, che ha riprodotto Riva con la maglia della stagione dello storico Scudetto conquistato dal Cagliari al termine del campionato 1969/1970, sono stati Beppe Tomasini, Renato Copparoni, Pino Bellini e Gianni Roccotelli.

Presenti anche Sandro Camba, dirigente della formazione delle Vecchie Glorie Rossoblù, Tore Saba, Presidente del Centro di coordinamento dei Cagliari Club affiancato dal Consigliere Franco Ricotta.

Per realizzare l'opera, Maurizio Lampis ha impiegato 45 giorni e gli ci sono voluti ben 12.500 mattoncini LEGO. E il lavoro è stato apprezzato da Rombo di Tuono che ha voluto autografare il piedistallo sul quale poggia il suo mezzobusto.





