Sorpresi a bruciare rifiuti, due denunciati dalla Forestale

Sorpresi dal Corpo forestale mentre incendiavano rifiuti a Decimomannu e Selargius, due uomini sono stati denunciati.

Il primo rogo è stato individuato in località S'Utturu is Bingias, attigua alla statale 130: una colonna di fumo denso e nero ammorbava l'aria e invadeva la sede stradale.

Il personale del Nucleo Investigativo provinciale del Corpo Forestale è subito intervenuto sorprendendo un allevatore mentre bruciava gomma, plastica, residui vegetali e carcasse di ovini.

A Selargius, in località Calamattias, area agricola nei pressi della 554, il personale della stazione Forestale di Cagliari ha bloccato il proprietario di un terreno mentre alimentava il fuoco con il quale tentava di distruggere una grande quantità di libri e riviste.

I due adeso dovranno rispondere di incenerimento illecito di rifiuti, reato punito mediante una pena sino a cinque anni di reclusione e nei casi più gravi anche l'arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA