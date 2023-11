"Coloriamo Pronto soccorso pediatrico", iniziativa al Brotzu

E' stato inaugurato oggi, nella sede di Emergenza urgenza pediatrica (l'attività di Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale San Michele - Arnas G. Brotzu - rivolta ai bambini oltre il primo mese e sino al 14/o anno di vita non compiuto), il progetto grafico promosso dall'Associazione Amelia Sorrentino e realizzato dagli artisti Eraclio e Marco Masala: un passo avanti per migliorare l'accoglienza del reparto.

"Un'ulteriore testimonianza della professionalità e della sensibilità del personale dell'Arnas Brotzu - ha detto la direttrice generale Agnese Foddis -. Ringrazio l'Associazione Amelia Sorrentino e gli artisti, in particolare Eraclio, per tanti anni dipendente della nostra Azienda Ospedaliera, per aver realizzato questo percorso dove le immagini svolgono una funzione terapeutica- ricreativa per i piccoli pazienti".

Presenti all'inaugurazione, tra gli altri, il direttore sanitario Raimondo Pinna, il direttore amministrativo Ennio Filigheddu, il direttore sanitario di Presidio Marinella Spissu e il direttore di Dipartimento Emergenza Urgenza Giuseppe Dessì.

Un percorso di arte condivisa, voluto per i piccoli pazienti, "ideato con lo scopo di promuovere i benefici apportati dall'arte in situazioni fragili, nello specifico durante la permanenza in situazioni di emergenza urgenza in Ospedale, indirizzandosi al target infanzia e famiglia, aiutando a superare il sentimento di ansia e paura a cui i bambini e i genitori sono esposti", ha spiegato la direttrice del Pronto soccorso pediatrico Gabriella Cherchi.



