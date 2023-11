Cadavere di un uomo in mare, giallo al porto di Alghero

Il corpo senza vita di Giuseppe Delrio, 43enne algherese, è stato trovato questa mattina nella acque del porto di Alghero, davanti alla banchina Millelire.

Un pescatore ha visto il cadavere e ha dato l'allarme. Sul posto sono accorsi i militari della Guardia costiera di Alghero, e i carabinieri della Compagnia di Alghero.

Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Sassari su disposizione della Procura, che ha avviato un'inchiesta per appurare le cause della morte.

Dai primi riscontri non sembrerebbe che sul corpo del 43enne ci fossero segni di violenza e l'uomo potrebbe essere stato vittima di un'incidente dopo una caduta da una barca, ma qualsiasi ipotesi è al vaglio degli inquirenti.



