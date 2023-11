Aeroporti, oltre 700mila passeggeri in più rispetto al 2022

Nove mesi record per gli aeroporti sardi nel 2023 con un incremento di oltre 700mila passeggeri, 747.730 rispetto al 2022 e 789.332 rispetto al 2019.

Sono i principali dati sugli scali isolani illustrati dall'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, insieme all'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa.

"I numeri del traffico passeggeri negli scali aereoportuali isolani, registrati da gennaio a ottobre 2023, sono importanti e incoraggianti - ha osserva Moro - L'aumento dimostra il successo delle politiche regionali in tema di trasporti e turismo. In particolare, certifica la tenuta del trasporto aereo. Mantenendo questo andamento, chiuderemo l'anno con almeno un milione di passeggeri in più. Nei tre aeroporti si è registrata una stagione record, con un aumento del 5,89% rispetto al 2022 (+382.774) e del 6% rispetto al 2019 (+413.228) - ha aggiunto - In totale quasi 7 milioni di arrivi tra gennaio e ottobre.

Numeri in crescita anche prendendo in considerazione solamente il periodo estivo (da giugno a ottobre), a riprova che si sta verificando anche un importante allungamento della stagione: nel mese di ottobre si sono superati i 500mila arrivi: +3,21% rispetto al 2021 e +17% rispetto al 2019".

Soddisfazione espressa anche dall'assessore Chessa: "Il turismo sardo è in salute e opera con soddisfazione, soprattutto se c'è una buona programmazione e la certezza dei collegamenti.

I numeri degli arrivi sono certificati e dicono anche che le presenze e la permanenza media sono in crescita rispetto agli scorsi anni: abbiamo già superato il dato record del 2019 con 15 milioni di presenze".

Secondo l'ultimo report di Assaeroporti, nei tre scali i passeggeri transitati durante il 2023 al 30 settembre 2023 sono stati 5.278.928. Ad Alghero Alghero 900.729 passeggeri con un +4% sul 2022. Nello scalo di Cagliari 2.797.811 di passeggeri con un incremento del 7,8%. A Olbia 1.580.388 passeggeri (1.296.981 su voli internazionali) ma con un calo del -4,5% rispetto al 2022.



