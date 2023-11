Emergenza guardia medica, sos sindaco di Oristano a Solinas

Sos del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna al presidente della Regione Christian Solinas, all'assessore della Sanità Carlo Doria e al direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi per l'emergenza guardia medica.

"La chiusura a singhiozzo deve cessare - scrive il primo cittadino di Oristano -. Il servizio è essenziale e deve essere assicurato con continuità. Oristano non può farne a meno".

Un problema che diventa ogni giorno più pesante, spiega Sanna. "Purtroppo, anche in questi giorni l'assenza dei medici ne pregiudica l'apertura e questo desta particolare allarme, ancor più in un momento in cui l'insufficienza dei medici in servizio limita la funzionalità e l'efficienza del servizio sanitario nel territorio - scrive il sindaco -. La Guardia medica è un servizio essenziale a garanzia della salute dei cittadini di cui una città come Oristano, capoluogo di provincia e punto di riferimento per numerosi paesi del circondario, non può fare a meno".

Il sindaco chiede risposte: "Manifesto viva preoccupazione per la chiusura di questo presidio sanitario essenziale - conclude Sanna - quale sindaco e autorità sanitaria della città, responsabile della salute pubblica dei cittadini, sollecito un impegno immediato per la riapertura della Guardia Medica anche al fine di evitare il sovraffollamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA