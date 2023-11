Elezioni: Camilla Soru (Pd), 'Sto con Todde, finalmente donna'

Mentre la neo candidata governatrice del campo largo del centrosinistra in Sardegna, Alessandra Todde (M5s), fa sapere che incontrerà l'ex governatore Renato Soru (Pd) - che da solitario sta agitando le acque con il possibile annuncio di una candidatura parallela - la figlia del patron di Tiscali, Camilla, componente della direzione nazionale del Pd, plaude alla scelta di Todde.

"Il centrosinistra ha la sua candidata: Alessandra Todde. Sarà lei a guidare la nostra coalizione, con lei lavoreremo per liberare la Sardegna dal giogo della destra e dai danni dei 5 anni di malgoverno Solinas - scrive sui social -. Io sto con lei. La rivoluzione è finalmente donna", conclude la consigliera comunale cagliaritana.

FICO, CANDIDATA COMPETENTE E ONESTA - Soddisfazione dal mondo M5s, a commentare è Roberto Fico, ex presidente della Camera, intervistato da Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: "E' una candidatura splendida, di una persona competente, onesta e forte. Ho letto anche il passaggio del Pd in cui si dice che Todde va benissimo".

CONTE, TODDE CAMBIERA' IL VOLTO DELLA SARDEGNA - "Una grande manager e imprenditrice. Una donna che nelle istituzioni non si è mai risparmiata per tutelare le aziende e i lavoratori da viceministro dello Sviluppo Economico, in uno dei momenti più duri per l'Italia". Arriva immediatamente il commento del presidente del M5s Giuseppe Conte sulla scelta della candidatura in Sardegna di Alessandra Todde, alla guida di una coalizione che riunisce il Pd con i Pentastellati e altre sigle autonomiste e progressiste. "Alessandra Todde - scrive ancora l'ex premier sui social - è da sempre un orgoglio per il Movimento 5 Stelle e da oggi è la candidata presidente del campo progressista per cambiare il volto alla Regione Sardegna. Forza!".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA