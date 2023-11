Rifiuti, con fototrappole mille sanzioni in 7 mesi a Sassari

Grazie alle foto-trappole installate vicino ai cassonetti la Polizia locale di Sassari ha inflitto 1.076 sanzioni in sette mesi per il conferimento illecito di rifiuti.

Oltre mille multe per un ammontare di circa 250mila euro comminate a cittadini che non hanno rispettato le regole gettando rifiuti ingombranti per strada, a ridosso dei cassonetti, utilizzando sacchi non trasparenti, non differenziando.

Ma a essere sanzionati sono stati anche molti residenti in altri comuni che gettavano i sacchi della spazzatura a Sassari o utenti che non rispettavano le norme sul ritiro "porta a porta".

Il numero maggiore di violazioni si è avuto a maggio, con ben 340 multe, mentre a ottobre si sono registrati cento conferimenti illeciti.

Le sanzioni vanno da un minimo di 70 euro per chi usa sacchi non trasparenti, fino ai 500 per chi abbandona al suolo i rifiuti.

Le foto-trappole utilizzate dal nucleo ambientale della Polizia locale sono mobili e vengono periodicamente spostate, anche in base alle segnalazioni degli stessi cittadini che arrivano attraverso i canali istituzionali.



