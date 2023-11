Cinquanta cantine e 300 etichette a Sassari per "Wine&Life"

Tre giorni dedicati al vino a Sassari con la quarta edizione del salone vinicolo mediterraneo "Wine&Life", che si svolgerà il 17, 18 e 19 novembre nei locali della Promocamera, a Predda Niedda. Protagoniste della manifestazione, promossa dal Comune di Sassari e dalla Camera di commercio, saranno circa 50 cantine di tutta la Sardegna, con una rappresentanza di produttori da Veneto, Toscana, Puglia, Sicilia e Abruzzo, e alcune aziende della Francia, per un totale di oltre 300 etichette.

La fiera, presentata questa mattina a Palazzo Ducale, comprenderà anche una ricca area food con pietanze caratteristiche della tradizione sarda preparate da dieci ristoratori provenienti da ogni parte dell'isola. I visitatori avranno così l'occasione di provare alcuni dei migliori vini della Sardegna in abbinamento ai cibi preparati con ingredienti di qualità proposti dai ristoratori dell'area food.

A disposizione degli amanti del vino ci saranno migliaia di kit composti da calice in vetro, tasca a tracolla e fiches di degustazione. Inoltre sarà possibile acquistare le bottiglie direttamente presso gli stand delle cantine.

La manifestazione, pur avendo la sua esposizione a Predda Niedda, coinvolgerà anche il centro cittadino: venerdì 17 e sabato 18 i ristoratori aderenti all'iniziativa proporranno menù a tema, in aggiunta al consueto appuntamento con l'aperitivo nelle "Botteghe Storiche". Sabato pomeriggio, dalle 16 alle 20, il vino incontra l'arte con l'aperitivo nella Pinacoteca nazionale di piazza Santa Caterina. Qui sarà visitabile la mostra pittorica "A spasso tra le opere d'arte per parlare di uva e di vino" con opere realizzate tra il '500 e il '900.

Un aperitivo storico sarà offerto anche a Palazzo Ducale e a Palazzo di Città (ex teatro Civico), dove sommelier scelti guideranno i visitatori in una degustazione di alcune delle etichette presenti al salone vinicolo.

