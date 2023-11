Igor X Moreno mettono in scena il Karrasekare inclusivo

Immagini, figure, riti del carnevale sardo e quello basco con i colori e la loro energia declinati attraverso affascinanti performance di danza contemporanea. Il Teatro Verdi di Sassari ospita giovedì 9, alle 21, "Karrasekare", ultima creazione della compagnia sassarese Igor X Moreno, ovvero i coreografi e performer Moreno Solinas e Igor Urzelai Hernando, uno sardo e l'altro basco.

Il duo nasce a Londra, ma opera anche in Sardegna, Spagna, Parigi. E' la prima regionale dello spettacolo che ha debuttato tra gli applausi al Festival Romaeuropa. La coreografia si ispira ai costumi, alle maschere e alle feste pagane della Sardegna e dei Paesi Baschi, per cercare analogie e connessioni in un ideale itinerario che da Gavoi e Lula giunge fino a Zubieta e Lanz. "L'obiettivo è indagare i rituali pre-cristiani del solstizio di primavera e proiettarsi nel futuro per dare voce e liberare attraverso l' energia che il carnevale sprigiona, identità, fluide, queer, senza etichette - spiegano i due coreografi - il carnevale con il rito delle trasformazioni, dei travestimenti, diventa un modello di inclusione".

Lo spettacolo è prodotto da S'Ala e the place. La regia e le coreografie sono di Moreno Solinas e Igor Urzelai Hernando, la direzione prove di Margherita Elliot, con gli interpreti Marcella Mancini, Alessio Rundeddu, Matteo Sedda, Giulia Vacca, Margherita Elliot, Igor e Moreno. "Lo spettacolo trasporta e fa rivivere in una cornice teatrale l'energia primitiva della sagra e fa emergere l'azzardo vitale della combinazione di danza, canti ed ebbrezza, e quindi della vertigine provocata dallo stare insieme", aggiungono.

Lo spettacolo-performance nasce in Sardegna e si avvale di un cast internazionale, riflettendo così il lungo lavoro di ricerca iniziato nel 2019, portato oltre i confini dell'isola attraverso alcune residenze nel Regno Unito, in Croazia e Danimarca. La vocazione europea proseguirà nella tournée che dal 2024 attraverserà le maggiori piazze del Vecchio Continente come Cambridge, Londra, Rijeka/Fiume (Croazia), Manchester, Parigi, Den Bosch nei Paesi Bassi e Aarhus in Danimarca.

La prossima data sarda, invece, sarà il 12 novembre al Ten di Nuoro.



