A S.Teresa Gallura e Roma sequestri per 5 mln a imprenditore

Gli agenti della polizia della divisione anticrimine della Questura di Roma hanno eseguito nella capitale, in zona Infernetto e a Santa Teresa di Gallura, un sequestro finalizzato alla confisca emesso ai sensi della normative antimafia.

Il provvedimento riguarda beni per un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro riconducibili ad un imprenditore già attivo nel settore delle costruzioni ed ora operante, attraverso familiari prestanome, nel settore della ristorazione, in quello immobiliare e nella rivendita di veicoli luxury.





