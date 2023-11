La Torre di Mariano in Lego in mostra nel monumento medievale

Da oggi una riproduzione della Torre di Mariano II, realizzata con i mattoncini Lego, è in esposizione al primo piano della torre medievale dedicata a San Cristoforo, in piazza Roma.

L'iniziativa è dell'assessorato alla Cultura del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano.

"Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell'autore dell'opera, Maurizio Lampis, presidente e fondatore del Museo del Mattoncino Karalisbrick a Cagliari - spiega l'assessore alla Cultura Luca Faedda -. La Torre di Mariano II rappresenta il 16/o monumento sardo realizzato da Lampis. È un bellissimo esemplare che non mancherà di suscitare interesse e curiosità tra i tanti appassionati del genere".

Il modellino è una riproduzione in scala di 38 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 55 cm di altezza.

Per la sua realizzazione ci sono voluti circa 1900 mattoncini LEGO, 7 tonalità di colori differenti ed un mese di lavoro. Non è stato utilizzato nessun software o programma Lego dedicato, ma solo materiale fotografico e informativo per rappresentare al meglio e nel modo più fedele la Torre.

Il modellino rimarrà in esposizione fino al 26 novembre, tutti i giorni dalle 15 alle 17 e il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 12.

Chi volesse visitare la Torre in orari differenti può contattare il museo Antiquarium Arborense allo 0783 791262 o scrivere un mail all'indirizzo visiteguidate@fondazioneoristano.it



