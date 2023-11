Dal Mit boccata d'ossigeno per il carcere di Quartucciu

Boccata d'ossigeno per il carcere minorile di Quartucciu. Una struttura fatiscente dove è difficile portare avanti quelle attività in grado di offrire una prospettiva di vita diversa ai giovani detenuti. Dal Mit arriverà infatti un finanziamento di oltre 1,5 milioni di euro per la ristrutturazione dell'istituto.

"Una cifra importante che può determinare una riqualificazione dell'istituto e assicurare spazi per la custodia e il trattamento dei soggetti minori, che per loro natura necessitano di attenzioni specifiche e mirate - spiega la garante regionale delle persone private della libertà personale, Irene Testa - Appena poche settimane fa ho parlato con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che mi aveva rassicurata dell'adeguamento dell'intero complesso con appositi spazi dedicati alle attività trattamentali".

"Lo scorso maggio - ricorda il presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega in Sardegna. Michele Pais - ho visitato la struttura insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e alla garante regionale dei detenuti Irene Testa. La struttura mostrava aspetti critici che potevano essere risolti solo con un intervento strutturale importante".

"Il nuovo passo sull'edilizia penitenziaria - osservano il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda - è garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della Polizia penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena".



