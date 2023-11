Calcio: Cagliari 'grande' con le piccole ma sabato la Juve

Il Cagliari conferma la svolta e si sistema nella corsia di sorpasso: seconda vittoria consecutiva per la squadra di Ranieri. Ma soprattutto una conferma: la storia del calendario terribile evidentemente non era un alibi. Il ragionamento è semplice: contro le squadre che sulla carta dovranno lottare per la salvezza, i rossoblù hanno conquistato otto punti sui dodici a disposizione. Un pareggio con l'Udinese, un altro con la Salernitana. E poi le ultime due vittorie con Frosinone e con Genoa. Si potrebbe anche aggiungere il pari con il Toro che in fondo non se la passa così bene visto che è sopra il Cagliari di appena tre punti.

Ranieri e i tifosi possono in qualche modo stare tranquilli.

Non nel senso che d'ora in poi sará una passeggiata, quello no.

Ma perché - questo dicono le statistiche - il Cagliari sembra avere rosa e carattere per lottare sino alla fine con una decina di squadre. Che è quello che comunque ha sempre detto Ranieri quando la squadra era ultimissima: "ci salveremo all'ultima giornata di campionato". Era il messaggio di chi capiva e vedeva che la sua squadra, per quanto in difficoltà, non era da considerarsi spacciata. Anche il presidente Tommaso Giulini ha voluto sottolineare con un post il buon momento del Cagliari: "Fame, cultura del lavoro - questo il contenuto del messaggio sui social - la voglia di essere l'uno per l'altro. Avanti così, giorno dopo giorno, una gara alla volta!".

Qualche problema rimane. Ad esempio la paura di vincere: in situazioni di vantaggio la squadra tende ad abbassarsi troppo e a combinare qualche pasticcio. Emblematico il gol del provvisorio uno a uno del Genoa. Ma anche dopo il 2-1 di Zappa il Cagliari ha rischiato di buttare via la vittoria. E Ranieri, riferendosi all'occasione di Puscas, l'ha detto: grave errore, ne riparleremo in allenamento.

Ripresa degli allenamenti domani: bisogna preparare un'altra sfida. E si risale di livello: sabato prossimo il Cagliari affronta la Juventus a Torino. Da valutare le condizioni di Luvumbo, molto affaticato nelle battute finali della gara con il Genoa.



