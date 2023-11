Scontro tra auto e due moto, due feriti al Margine rosso

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto verso le 13.30 al Margine Rosso, sulla litoranea di Quartu.

Per cause in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte nelle scontro due moto e un'auto.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha trasportato in ospedale i feriti, entrambi motociclisti, un uomo di 52 anni e una donna di 41.

E' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di viale Marconi, che ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della strada, temporaneamente chiusa al traffico anche a causa di una perdita di carburante da uno dei serbatoi delle moto.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA