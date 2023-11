Lancia sos in mare, diportista trovato morto a La Maddalena

Non è stato ancora identificato il corpo del diportista naufragato nella notte nell'arcipelago di La Maddalena, nel nord Sardegna, e ritrovato questa mattina senza vita sugli scogli dell'isolotto di Corcelli dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. L'uomo, a bordo di una barca a vela, aveva lanciato il "mayday" intorno alle 3, con una telefonata di pochi minuti, e interrotta per la mancanza del segnale prima che potesse dare le sue generalità alla Guardia costiera. L'uomo parlava in lingua inglese e telefonava da un'utenza telefonica non italiana. Le ricerche, partite immediatamente, si sono concluse tragicamente questa mattina. La barca a vela, rintracciata poco distante dal punto in cui è stato ritrovato il corpo del diportista, è affondata a ridosso degli scogli e dall'acqua affiora solo una parte dell'albero; sarà recuperata quando le condizioni meteo lo consentiranno.

