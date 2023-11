Zucchero e Salmo a Olbia, parte la corsa a prenotazioni in hotel

I due nomi insieme sono esplosivi e, come immaginato, hanno scatenato la corsa ai pernottamenti per la serata di Capodanno: a Olbia la festa in piazza per l'arrivo del 2024 con Zucchero e Salmo sta registrano un picco di prenotazioni nelle strutture ricettive. Lo conferma il presidente di Federalberghi Gallura, Fabio Fiori, il quale segnala come le richieste di stanze, anche dalla Penisola, sono arrivate sin dalle prime ore dell'annuncio ufficiale della presenza in città dei due calibri da novanta della musica italiana.

"Siamo convinti che già alla fine di questo mese di novembre le strutture alberghiere e ricettive di Olbia registreranno un sold out per la notte del 31 dicembre - sottolinea Fiori - In quest ore abbiamo ricevuto le prime importanti prenotazioni, in alcuni casi anche di cinque stanze per dei gruppi che raggiungeranno la città in vista del concertone. Molti dei clienti arrivano dal resto dell'Isola, tanti dal cagliaritano e dall'oristanese, ma anche dalla Penisola".

Le strutture alberghiere si preparano dunque ad accogliere i fan dei due cantanti, anche se una buona parte degli hotel appartenenti a grosse catene ha ormai chiuso a fine ottobre.

"Purtroppo questo fenomeno è dovuto alla forte diminuzione, se non proprio alla mancanza, di voli internazionali. - spiega il presidente di Federalberghi Gallura - Con la fine della stagione estiva le compagnie aeree tagliano le rotte per lo scalo Olbia Costa Smeralda, riducendo così di fatto il flusso di turisti e vacanzieri, flusso indispensabile per hotel di notevole grandezza che non possono permettersi di restare aperti con le stanze vuote o di aspettare il sold out di un'unica notte, quella di Capodanno".

La scelta dell'amministrazione comunale di puntare su un nome internazionale di spicco, come quello di Zucchero, e di affiancarlo al rapper olbiese Salmo, secondo Fiori sarà una buona occasione anche per i tanti b&b e affittacamere di cui dispone Olbia: la città è dunque pornta per accogliere le migliaia di persone attese per la notte di San Silvestro.





