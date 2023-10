Sala controllo a Cagliari per monitorare movida e sicurezza

Tutte le informazioni su Cagliari in una sala di controllo: pannelli video per monitorare in tempo reale intorno alle scuole, nelle strade della movida, negli incroci più congestionati. Non solo per vedere in tempo reale come stanno andando le cose, ma anche per intervenire e fare le scelte giuste al momento giusto. Circa 250 i sensori "intelligenti" distribuiti nella città appoggiati alle infrastrutture in fibra ottica per avere sempre chiaro il quadro della situazione: i dati raccolti finiscono poi in un data base per le analisi.

Gli ambiti? Sicurezza, ambiente tra controllo di temperature e Co2, affollamento delle strade. Una città più green, smart e sostenibile: è l'obiettivo del progetto "Cagliari smart city. Il piano è realizzato con Fastweb in qualità di partner tecnologico in collaborazione con Abinsula e WiData, e il supporto scientifico del Dicaar dell'Università di Cagliari, è finanziato con fondi europei per un importo di circa 4 milioni di euro.

"Cagliari da oggi è ancora più smart- ha affermato il sindaco Paolo Truzzu - possiamo essere a buon titolo inseriti nelle best practice internazionali. Si tratta di un sistema di governance urbana, che ha già oggi immediate ricadute sulla vita dei cittadini. Grazie a questa infrastruttura, infatti, abbiamo ampliato la rete della videosorveglianza, soprattutto nei punti sensibili, come le zone della movida e delle scuole, anche in funzione di contrasto a fenomeni quali lo spaccio o la microcriminalità, e questo ci permetterà di controllare meglio il territorio, garantendo ai cittadini maggiore sicurezza.

Inoltre, è stata incrementata la copertura della rete in fibra ottica in aree della città ancora non coperte. Allo stesso tempo è stato esteso il perimetro dei servizi di accesso ad Internet attraverso hot-spot Wi-fi pubblici. Cagliari oggi è una delle prime città in Italia a dotarsi di un sistema integrato così evoluto".

L'obiettivo- ha ricordato l'assessore all'innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare Alessandro Guarracino - è quello di mettere tutto a disposizione di ogni cittadino, su ogni smartphone. L'intera infrastruttura tecnica del progetto è stata realizzata da Fastweb. Tutto collegato in un unico sistema centralizzato in Cloud tutti i punti di accesso per il wi-fi, le videocamere e i sensori loT per rendere più efficace la raccolta in tempo reale di dati e informazioni direttamente dalle varie aree della città.



