"Pirati & Zombie" accendono il fine settimana di Halloween

Mostri, piovre giganti, galeoni, truccamostri, poi ancora, fantasmi, pirati, zombie. Animeranno il fine settimana in occasione di Halloween. Per la festa più spaventosa dell'anno sono in programma una serie di manifestazioni a Cagliari, Sestu, Oristano e Villacidro, con un filo conduttore, "Pirati & Zombie". Gli organizzatori, i Superanimatori, invitano i partecipanti a salire a bordo del vascello fantasma per vivere atmosfere simili a quelle dei Pirati dei Caraibi. Con un avvertimento: fare attenzione agli agguati dei morti viventi armati di uncino e con la benda negli occhi, pronti a far spaventare grandi e piccini.

Dalle mascotte di Mercoledì Addams e Penny Wise di "It", ai corner "truccamostri", alla ciurma di pirati zombie e il "Luna park dell'orrore", sono in cartellone una serie di eventi spettacolari per accendere la festa celebre per i costumi horror, le zucche intagliate e le parole d' ordine "dolcetto o scherzetto?". Primo appuntamento il 28 ottobre alle 16 al Sunset Orange Club di Cagliari con un Halloween Kids Party speciale, tra brividi e divertimento. Il 29 dalle ore 17 la Corte di Palazzo Doglio, sempre nel capoluogo sardo, si trasformerà in un vero e proprio parco divertimenti della paura: farà naufragio un gigantesco galeone con la piovra Kraken. Una scenografia spettacolare per paurosissimi selfie. Poi ancora, uno spettacolo del fuoco e lo show acrobatico. Il 30 al Centro Commerciale Sant'Ignazio di Villacidro va in scena l'Halloween Kids Party dalle 16.30.

Il 31 sono in programma quattro eventi. Al Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano sarà allestito un "Luna Park del terrore". Caccia al tesoro alla ricerca del forziere prezioso nascosto nel locale, dalle 16,30 all'Old Square di Cagliari, trasformato in un saloon del mar dei Caraibi. Anche gli spazi espositivi di Rinascente in via Roma a Cagliari si vestiranno di paura il 31 ottobre: due i piani occupati dalle mostruose figure dei Superanimatori con il corner truccamostri che trasformerà bimbi e adulti in spaventosi spiriti notturni e con lo "Specchio della paura" in cui saranno regalate divertentissime foto scattate sul momento. L'Halloween Kids Pary inizierà alle 16.30 e andrà avanti per tutto il pomeriggio. Alla Corte del Sole di Sestu sono due gli eventi previsti. Il 31 ottobre (alle 16.30) spazio agli spettacoli di magia per grandi e piccini. Il 1° novembre appuntamento dedicato ai più piccoli con lo spettacolare show di bolle di sapone della Strega dell'Est.





