Orchestra Lirico Cagliari senza divisa da concerto per protesta

Look informale ieri sera per i professori dell'orchestra della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari: hanno infatti rinunciato alla divisa da concerto e si sono esibiti in abiti borghesi aderendo così alla protesta delle Rsu e di tutte le sigle sindacali di categoria - Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials, Usb, LiberSind - nell'ambito della vertenza sulla stabilizzazione dei precari.

All'ingresso è stato distribuito al pubblico un volantino delle Rsu per spiegare le ragioni che hanno portato a proclamare lo stato di agitazione dei dipendenti della Fondazione con due scioperi già indetti per il 17 novembre e il 21 dicembre, quando sono previste le prime di Mefistofele e La Bohème: senza una schiarita nelle prossime settimane, queste due opere rischiano di saltare.

Il concerto di ieri sera ha visto il ritorno sul podio del Lirico di Alessio Allegrini, che ha conquistato gli applausi del pubblico con un programma pagine di Beethoven, Sibelius e Stravinsky. Questa sera si replica alle 19, sempre con i professori in abiti borghesi.



