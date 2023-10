Convicente ritorno di Allegrini sul podio del Lirico di Cagliari

Alessio Allegrini ritorna per la terza volta a Cagliari e ancora una volta conquista la platea del Teatro Lirico. Il direttore originario di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, primo corno solista dell'Orchestra nazionale di Santa Cecilia di Roma, della Lucerne Festival Orchestra e dell'Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado, ha diretto ieri sera l'Orchestra del Lirico in affascinanti pagine di Beethoven, Sibelius e Stravinskij. I professori si sono esibiti in abiti borghesi, rinunciando alla divisa da concerto per via dello stato di agitazione proclamato da Rsu e sindacati nell'ambito della vertenza sulla stabilizzazione dei precari della Fondazione.

Allegrini ha guidato l'orchestra in un programma impegnativo strappando convinti applausi dal pubblico in sala. La serata si è aperta con l'esecuzione della celebre ouverture di Coriolano di Beethoven. E' poi proseguito con il poema sinfonico Finlandia di Jean Sibelius, composto nel 1899 per celebrare l'indipendenza del Granducato di Finlandia dalla Russia. Per il finale è stata proposta la suite da concerto n. 11 del capolavoro Pulcinella di Stravinskij.

Il concerto ha messo in luce l'alta qualità nella esecuzione da parte dell'orchestra guidata dal maestro Allegrini, che con il suo carisma musicale ha dato la sua interpretazione creando atmosfere, suggestioni e sinergia con la compagine musicale e col pubblico. Questa sera si replica alle 19.



