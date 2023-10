Calcio: Cagliari, anche Lapadula convocato contro la Salernitana

C'è anche Lapadula tra i ventisei giocatori chiamati da Ranieri per la trasferta di domani a Salerno. L'ultima convocazione risale allo scorso 11 giugno, gara playoff a Bari per la promozione in serie A. Poi dopo il ritorno in Sardegna per il ritiro. E quindi l'intervento chirurgico per un'instabilità del comparto mediale della caviglia destra.

Un problema che aveva richiesto un intervento chirurgico di correzione in via artroscopica. L'operazione, eseguita da Attilio Santucci e da Fabrizio Forconi, era perfettamente riuscita. Da qui un lungo recupero. E ora la prima soddisfazione con la convocazione di Ranieri. Nei giorni scorsi il giocatore ha ripreso a correre e calciare, iniziando a lavorare anche con i compagni. Difficile pensare a un impiego nella gara di domani, ma è già un segnale.

Nella lista dei giocatori scelti dal mister per la trasferta anche Mancosu: come Lapadula il trequartista sardo non scende in campo dallo scorso 11 giugno per un intervento al ginocchio.





