Cagliari, apre cantiere per riqualificazione di Piazza Matteotti

Prenderanno il via lunedì 23 ottobre i lavori di riqualificazione di Piazza Matteotti a Cagliari. Si parte con la perimetrazione del cantiere che, per la fase iniziale, interesserà la piazza lato via Roma, prospiciente il Palazzo municipale, e l'area di intersezione di via Roma con il Largo Carlo Felice.

Nel lato di via Roma fronte Municipio non ci sarà variazione del numero di corsie di marcia. All'intersezione del largo Carlo Felice saranno garantite le attuali manovre, due di svolta a sinistra verso il lungomare New York 11 settembre e la terza di svolta a destra verso la via molo S. Agostino.

Sarà invece soppresso l'attraversamento pedonale con semaforo tra il Largo Carlo Felice e Piazza Matteotti.



