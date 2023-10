Scontro su Nuoro-Lanusei, sempre grave direttrice Badu 'e Carros

Sono sempre molto gravi le condizioni della direttrice del carcere Badu 'e Carros di Nuoro, Patrizia Incollu, di 57 anni, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro dopo l'incidente di ieri pomeriggio sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, costato la vita l'assistente capo della polizia penitenziaria Peppino Fois, 53 anni. La donna è in coma farmacologico e la prognosi è riservata.

Uno schianto devastante quello tra il tir e la Skoda Superb su cui viaggiavano la direttirce e il collega di rientro a Nuoro dopo una giornata di lavoro nel carcere di Lanusei.

Erano circa le 17.30 quando l'auto guidata da Fois su un tratto rettilineo è stata centtata in pieno dal mezzo pesante che dalla corsia opposta stava svoltando per entrare nella piazzola del distributore di benzina di Janna 'e Ferru. Inutile il disperato tentativo di deviare la traiettoria da parte dell'agente alla guida della Skoda: l'impatto è stato violentissimo.

Quando sono arrivati i soccorritori, Fois era incastrato nell'abitacolo: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Poi le ripetute mavovre salvavita dei medici del 118, putroppo senza successo. La direttrice Incollu è stata invece trasportata d'urgenza all'ospedale di Nuoro, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il conducente del tir è stato sottoposto ad una serie di analisi ed è risultato negativo all'alcol test. E' ora indagato dalla Procura di Nuoro per omicidio stradale.



