L'arte di Manu Invisible decora lo scuolabus di Sennori

Una firma d'eccezione per il nuovo look dello scuolabus di Sennori. Lo street artist Manu Invisible ha ridipinto il mezzo che accompagna i bambini a scuola con una propria opera, donata a tutta la comunità.

Il bus con l'inconfondibile tratto di Manu Invisible è stato inaugurato ieri alla scuola primaria di via Marconi, con l'artista e i rappresentanti dell'amministrazione comunale e dell'istituto scolastico e i bambini, entusiasti di conoscere un vero supereroe dell'arte. "L'amministrazione comunale ha scelto di riverniciare il mezzo in maniera artistica per trasmettere un importante messaggio concettuale: lo scuolabus diventa metafora del viaggio scolastico visto come un percorso emotivo diretto a far riflettere, colmando le difficoltà di questa fase generazionale, quello comunemente chiamato Analfabetismo emotivo", spiega l'assessora alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu.

"L'arte ci stimola a porci domande, domande che entrano in risonanza con il nostro modo di essere, i nostri bisogni, le nostre paure e i nostri desideri" precisa ancora Casu.

"Per Sennori è un onore avere fra noi un artista del calibro di Manu Invisible, che con la sua sensibilità e il suo talento sa rendere più belli i luoghi in cui viviamo e sa farci riflettere lanciando messaggi profondi, mai banali - afferma il sindaco, Nicola Sassu -. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e per avere arricchito anche il nostro paese con la sua arte".





