E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 sulla statale 389 Nuoro-Lanusei. Per cause in corso di accertamento, un tir e un'auto si sono scontrati all'altezza di Janna 'e Ferru. Vittima e ferito erano a bordo della vettura. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Nuoro.



