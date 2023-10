Il Gal Barbagia punta sulle nuove frontiere del turismo

Come costruire una strategia commerciale e tariffaria che risulti efficace per le imprese e per le ricadute sull'intera filiera del turismo in Barbagia e nelle Baronie, territori afflitti dalle criticità infrastrutturali e dallo spopolamento.

E' il tema del progetto itinerante Destination Inside Sardinia, promosso dal Gal Barbagia, che tra ottobre e novembre organizza cinque incontri gratuiti a tema sul turismo territoriale.

Dopo l'evento di apertura a Nuoro, con la due giorni dedicata alle nuove frontiere del turismo e dell'ospitalità, questa settimana Destination Inside Sardinia fa tappa a Oliena, nella biblioteca comunale, per il secondo modulo del progetto dal titolo "Il potere dei dati": un incontro che introduce gli operatori del turismo alla tematica del Revenue Managment (gestione delle entrate) e del prezzo flessibile, sviluppata in Italia dal consulente alberghiero Franco Grasso.

Tra i relatori Daniela Costigliola, consulente alberghiera, Edoardo Furi, specializzato nello studio degli indici di performance, Marco Demurtas, socio del tour operator Portale Sardegna. Una full immersion di due giorni che mette al centro la collaborazione fra operatori, la condivisione dei dati e la loro corretta interpretazione. L'incontro prevede inoltre un focus sulla gestione strategica e professionale del settore extra alberghiero.

"La condivisione dei dati è un presupposto fondamentale per incrementare i ricavi d'impresa dell'intero sistema turismo del territorio che deve fare rete - spiega il presidente del Gal Barbagia Paolo Puddu -. Questa seconda tappa del progetto Destination Inside Sardinia si propone come incubatore di buone pratiche nel territorio ed è orientata a tutti gli imprenditori ma soprattutto alle giovani generazioni che riceveranno una formazione adeguata e i giusti stimoli per infondere l'entusiasmo di lavorare nella loro terra".



