Emergenza-urgenza, pronta la formazione per 60 nuovi medici

La Regione ha demandato all'Areus la formazione dei medici da adibire ai servizi di emergenza-urgenza della Sardegna.

Le postazioni avanzate del 118 hanno necessità di un potenziamento in termini di professionisti: in particolare è urgente la disponibilità di medici di emergenza territoriale, i cosiddetti Met, nelle zone più distanti dai principali centri urbani di Cagliari e Sassari. Si tratta ora della formazione prevista, a livello nazionale e regionale, per poter espletare le funzioni di medico dell'Emergenza sanitaria territoriale previsto dall'Acn per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale ai sensi di legge.

L'Areus ha dato avvio al reclutamento di 60 medici tramite un bando pubblico reperibile sul sito www.areus.sardegna.it nella sezione Albo pretorio- Bandi di Concorso. Il corso avrà la durata complessiva di 360 ore: 30 ore di teoria, 106 di esercitazioni e 224 di tirocinio da svolgersi presso le strutture del Sistema Sanitario Regionale: Centrale 118, Mezzo di soccorso avanzato, Pronto Soccorso, Pronto Soccorso Pediatrico, Ostetrica/ginecologica, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione.

Al corso possono partecipare i medici incaricati nei servizi di continuità assistenziale delle Asl della Regione Sardegna secondo l'anzianità di incarico, i medici residenti in Sardegna inseriti nella graduatoria regionale, i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina generale non iscritti alla graduatoria regionale e, come quota residuale, i medici non in possesso dell'attestato di formazione Mg e non iscritti nella graduatoria.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA