Auto: è ufficiale, Rally Italia Sardegna ad Alghero nel 2024

Svelato il calendario della stagione 2024 del Fia World Rally Championship. Saranno 13 gli impegni del prossimo campionato del mondo, tra cui quello del Rally Italia Sardegna che, grazie all'accordo rinnovato l'anno scorso tra Automobile Club d'Italia e WRC Promoter, avrà validità mondiale fino al 2025.

La gara iridata si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2024 questa volta con base ad Alghero, in virtù dell'alternanza con la città di Olbia, e che vedrà ancora una volta il coinvolgimento della Regione Autonoma della Sardegna nell'organizzazione della tappa mondiale, giunta alla sua ventunesima edizione.

Nel 2023, in occasione del 20/o Rally Italia Sardegna, ad aggiudicarsi la vittoria è stato l'equipaggio della Hyundai Shell Mobis WRT composto da Thierry Neuville e Martjin Wydaeghe su Hyundai i20 N Rally1. Il duo belga ha preceduto sul podio il compagno di team Esapekka Lappi, in coppia con Janne Ferm su altra i20 N Rally1, e Kalle Rovanpera, affiancato da Jonne Halttunen su Toyota GR Yaris Rally1.



