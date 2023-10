Wing foil, i big del mondiale in gara al Poetto di Cagliari

Dopo il Sardinia Grand Slam, parte oggi la quarta prova delle WingFoil Racing World Cup, organizzata dalla Federazione italiana vela.

In acqua sessanta atleti di diciassette Paesi. Sulla linea di partenza anche il campione in carica, il francese Mathis Ghio e Fiona Wylde (USA), fresca di titolo iridato di stand-up paddle e vincitrice della tappa di Silvaplana. Ma ci saranno anche gli italiani pronti a competere per il vertice, a partire da Luca Franchi, Francesco Cappuzzo, Nicolò e Maddalena Spanu (seconda a Silvaplana e già vincitrice della prova di Campione del Garda).

Al Poetto anche la Next Generation Foil Academy con la pluriolimpionica Alessandra Sensini e Checco Bruni del Team Luna Rossa Prada Pirelli.

Gare da oggi a domenica 22 ottobre. "Questo progetto - ha detto Alberto Volandri, segretario generale Fiv - è una delle eccellenze che contraddistinguono il 2023 e caratterizzeranno il 2024. Il foil e la promozione del foil sono il futuro della vela: su 10 medaglie olimpiche 5 sono ormai di foil".

La tappa cagliaritana vale per la quarta delle cinque prove delle WingFoil Racing World Cup, dopo quelle disputate ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Campione del Garda e Silvaplana (Svizzera). Domani si entra nel vivo con la Long distance race: la partenza è programmata per mezzogiorno. Venerdì e sabato gli atleti verranno divisi in flotte, per giocarsi l'accesso alle Medal Series in programma domenica.

"Guardando al 2024 - ha detto il direttore organizzativo Mirko Babini - e al prossimo futuro, miriamo ad avere in Sardegna un campionato continentale della classe IQfoil e altri eventi di caratura internazionale che intendiamo promuovere, con la Federazione Vela, qui a Cagliari".

Sport e promozione del territorio: "Lo sport - ha detto l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa - sta facendo il suo miracolo, in termini di visibilità ed economia della Sardegna: la Sardegna ha già 43 eventi di livello internazionale, un record a livello europeo".



