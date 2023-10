Rapinano un trans e un ambulante a Sassari, arrestati

Due rapinatori sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Sassari dopo avere messo a segno due colpi nella notte tra lunedì e martedì alla periferia della città.

I due, armati di coltello, hanno prima minacciato un transessuale che si prostituiva in viale Porto Torres, costringendolo a consegnare loro la borsa dove teneva i soldi.

Poi si sono spostati in piazza Santa Maria, dove hanno puntato il coltello alla gola al gestore di un chiosco di panini per farsi dare l'incasso della nottata.

Le vittime di sono rivolte alla Polizia e dopo una giornata di indagini gli agenti della Squadra mobile sono riusciti a risalire ai presunti responsabili delle due rapine.

I due sono stati arrestati e gli agenti hanno recuperato il coltello utilizzato come arma e alcuni degli oggetti frutto della rapina.

Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Bancali.





