Al Poetto la prima festa internazionale dell'aquilone

Cagliari si prepara ad accogliere la prima festa internazionale dell'aquilone al Poetto.

Si comincia venerdì 20 e si va avanti sino a domenica 22 ottobre. Una sfida di creatività e colori con specialisti provenienti da Italia, Belgio, Olanda, Indonesia, Germania e Svizzera dalle 10 del mattino sino a sera.

Un vero e proprio torneo. Affiancato però da laboratori di costruzione di aquiloni per bambini e adulti. "Un'opportunità straordinaria per imparare l'arte di creare e far volare questi spettacolari manufatti", ha detto l'assessore comunale alle attività produttive Alessandro Sorgia durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

Il clou sabato sera con il volo notturno degli aquiloni scintillanti. "Siamo entusiasti - ha detto Simone Rombi, organizzatore dell'evento - di questa manifestazione a Cagliari.

L'aquilone è un simbolo di libertà e creatività, e questa festa, i laboratori aperti a tutti e le gare offrono l'opportunità di condividere queste emozioni con tutti".

Tra i partecipanti anche Jean Pierre Condotti, aquilonista esperto, che ha preannunciato il volo di enormi balene, polpi e rane, grandi anche 15 metri. "Sono certo - ha concluso Sorgia - che questo evento attirerà numerosi visitatori e contribuirà a promuovere la cultura e il turismo nella nostra bellissima città".



