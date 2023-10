Discarica abusiva a Capoterra, denunciato un imprenditore

Oli esausti, eternit, resti provenienti da demolizioni, rottami d'auto. Sono solo alcune delle tipologie di rifiuti trovate all'interno di una discarica abusiva individuata dal Corpo forestale in un terreno agricolo privato a Capoterra. Sequestrata un'area in località Sa Musciuriglia grande circa 5mila metri quadrati con all'interno 180 metri cubi di rifiuti. Per non far notare la discarica abusiva dall'esterno, tutta l'area era stata recintata con reti oscuranti. Al proprietario del terreno, un imprenditore agricolo di Capoterra, è stato contestato il reato di discarica abusiva che prevede una pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5mila a 52mila euro. L'uomo adesso avrà l'obbligo di ripulire tutta l'area.

