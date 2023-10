Torna Alessio Allegrini sul podio del Lirico di Cagliari

Dopo la replica del concerto annullata sabato per via dello sciopero indetto dalle segreterie territoriali e regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials, Usb, LiberSind, prosegue con un nuovo appuntamento la stagione concertistica dell'ente Lirico di Cagliari.

Per il 16/o appuntamento è atteso sul podio Alessio Allegrini, che ritorna per la terza volta a Cagliari. Il 20 ottobre alle 20.30 e il giorno successivo alle 19, dirigerà l'orchestra del Teatro Lirico con pagine di Beethoven, Sibelius e Stravinskij.

Un programma trascinante e, nello stesso tempo, ricercato.

Originario di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, primo corno solista dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia di Roma, della Lucerne Festival Orchestra e dell'Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado, era stato apprezzato protagonista nel 2014 con Anna Tifu e nei Carmina Burana nel 2022.

Si parte con l'esecuzione di Coriolano, ouverture in do minore op. 62 e Seconda Sinfonia in Re maggiore op. 36 di Beethoven. Il concerto proseguirà con Finlandia, poema sinfonico op. 26 di Jean Sibelius e si chiude con Pulcinella, suite da concerto n. 11 di Stravinskij.

Il concerto ha una durata complessiva di un'ora e 35 minuti circa, compreso l'intervallo.



