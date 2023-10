Emergenza sangue, Fiamme gialle rispondono ad appello Avis

Anche le Fiamme gialle di Cagliari hanno risposto all'appello lanciato nei giorni scorsi dalle associazioni e dai volontari che hanno sollecitato la necessità di sangue per le trasfusioni. Ieri, nella caserma "Efisio Satta", sede del Comando regionale Sardegna, i finanzieri hanno rinnovato l'appuntamento periodico dedicato alla campagna di sensibilizzazione.

La raccolta, realizzata mediante l'autoemoteca dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue della Sezione di Cagliari, rientra nelle iniziative contemplate dal "Protocollo di Intesa" tra il Comando Regionale della Guardia di Finanza e l'Avis.

Il comandante regionale Gdf Claudio Bolognese ha evidenziato che "la donazione è un capitale sociale, un atto di gratuità per lo sviluppo della cultura dell'altruismo e della generosità e che l'iniziativa sarà presto riproposta anche presso gli altri Reparti della Guardia di Finanza in Sardegna".

Dall'inizio dell'anno sono oltre cento le unità di sangue donate dalle Fiamme Gialle di Cagliari.



