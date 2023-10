Assicurazione auto, Isola terza in Italia per aumento costi

Cresce il costo dell'assicurazione auto in Sardegna. Secondo l'Osservatorio di Facile.it in soli 12 mesi il premio medio pagato nell'Isola per un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 34,4%. Lo scorso mese è arrivato a 539,35 euro, oltre 135 euro in più rispetto a settembre 2022. La Sardegna ha registrato così il terzo incremento annuale più alto d'Italia, posizionandosi solo dopo l'Umbria (+37,9%) e il Lazio (+36%).

Il dato emerge dall'analisi di un campione di quasi 300.000 preventivi e relative quotazioni effettuati nell'Isola e raccolti da Facile.it tra settembre 2022 e 2023. "È da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell'assicurazione auto, trend che non sembra rallentare- spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it - Nel contesto attuale, caratterizzato da continui incrementi, confrontare le offerte disponibili sul mercato può rivelarsi fondamentale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare".

La classifica delle aree che in Sardegna hanno registrato gli incrementi maggiori è guidata da Sassari: le tariffe sono salite mediamente del 36,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 530,87 euro. Seguono nella graduatoria, a pari merito, Nuoro e Sud Sardegna, entrambe aree che hanno segnato una crescita del 36%, arrivando rispettivamente a 537,59 euro e 531,30 euro, e Cagliari (+32,9%, 561,69 euro). Chiude la classifica regionale Oristano, che in appena 12 mesi ha registrato un rialzo del 25,6%, arrivando a 450,00 euro. In valori assoluti, a settembre 2023, Cagliari è la provincia più cara, Oristano la più economica.

Tra le garanzie accessorie sottoscritte dai guidatori sardi emerge come, tra coloro che ne hanno inserita una in fase di preventivo, la più scelta sia stata l'assistenza stradale, selezionata dal 45,9% degli automobilisti. Seguono tra le coperture aggiuntive maggiormente richieste, seppur a grande distanza, la garanzia infortuni conducente (24,1%), la tutela legale (11,1%) e la copertura furto e incendio (9,6%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA