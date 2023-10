Dmitry Matvienko debutta col pubblico al Lirico di Cagliari

Dmitry Matvienko debutta a Cagliari, stavolta col pubblico, con un duplice appuntamento il 13 e 14 ottobre al Teatro Lirico. Il giovane direttore bielorusso guiderà coro e orchestra e Giuseppe Albanese, virtuoso del pianoforte, che ritorna sul palco cagliaritano, dopo appena un mese. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Il direttore ritorna al Teatro Lirico di Cagliari dopo il concerto da lui diretto nel maggio 2021, senza pubblico e trasmesso in diretta televisiva e live streaming per le disposizioni governative anticovid.

E' il 15/o concerto della stagione del Teatro guidato da Nicola Colabianchi, con un programma che prevede in apertura l'esecuzione di Tapiola, poema sinfonico scritto nel 1926 dal compositore finlandese Jean Sibelius, poi ancora, Credo, per pianoforte, coro e orchestra di Arvo Pärt, apprezzato compositore estone, classe 1935, oggi 88enne. La serata si chiude con la Quarta Sinfonia in fa minore op. 36 di Čajkovskij.

Originario di Minsk, Dmitry Matvienko due anni fa si è aggiudicato il premio della critica dalla giuria del prestigioso concorso internazionale di direzione d'orchestra "Guido Cantelli" di Novara.

Il concerto del 13 e 14 ottobre ha una durata complessiva di un'ora e 30 minuti, compreso l'intervallo.



