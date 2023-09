Ritorna al Lirico di Cagliari "Il lago dei cigni"

Ritorna al teatro Lirico di Cagliari "Il lago dei cigni". Il celebre e amato balletto classico su musiche di Čajkovskij, sarà presentato venerdì 29 settembre, alle 17, nel foyer di platea dalla giornalista e critica di danza Elisa Guzzo Vaccarino. L'ingresso alla presentazione è libero.

Sesto titolo della stagione di lirica e balletto, va in scena al Lirico dal 3 ottobre alle 20,30, con la coreografia di Rudolf Nureyev da Marius Petipa e Lev Ivanov e le stelle del Corpo di Ballo e dei Solisti del Teatro alla Scala. Un attesissimo appuntamento, "Il lago dei cigni" mancava infatti dal 2017.

L'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari è diretta da Kevin Rhodes. Sei le repliche, mercoledì 4 ottobre alle 20.30, giovedì 5 alle 19, venerdì 6 alle 20.30, sabato 7 alle 15.30, sabato 7 alle 21, domenica 8 alle 17.

Elisa Guzzo Vaccarino si occupa di balletto e di danza da trent'anni scrivendo per quotidiani, riviste internazionali, programmi di sala, cataloghi d'arte plastica e visiva, oltre a curare i testi dei dvd di balletto distribuiti da "Classic Voice". Ha pubblicato numerosi libri, tra l'altro su Maurice Béjart, Jirí Kylián, Pina Bausch, la danza futurista e quella globalizzata di oggi ("Altre scene, altre danze", 1991) e sul tema su cui è considerata un'esperta, la danza in video e sugli altri supporti multimediali ("La musa dello schermo freddo", 1996). E' direttrice artistica della sezione danza contemporanea del Mas di Milano.



