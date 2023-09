Incidente di caccia in Sardegna, 79enne in gravi condizioni

Un cacciatore di 79 anni di Orroli è rimasto gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco, forse partito per sbaglio da un fucile di un altro cacciatore, nelle campagne di Perdasdefogu, nel Nuorese, nella tarda serata di domenica 24. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato nel vicino Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di "Salto di Quirra". La notizia è circolata solo oggi attraverso una nota della Regione, ma la dinamica del ferimento ancora non è chiara.

Il comando militare, allertato dalla sala operativa del 118, ha permesso l'accesso ai mezzi di soccorso all'interno della struttura e autorizzato l'arrivo dell'eliambulanza dell'Areus proveniente da Olbia. L'elicottero Echo Lima 1, abilitato al volo notturno, intorno alle 21, è atterrato all'interno del Poligono nella piazzola indicata dalle luci di segnalazione.

Concluse le delicate operazioni di imbarco, l'anziano è stato poi trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

"Le operazioni di soccorso - dice nella stessa nota il presidente della Regione sarda Christian Solinas - si sono potute svolgere grazie alla proficua collaborazione tra la Regione Sardegna e l'Aeronautica Militare e rientrano nell'ottica di un prezioso accordo di utilizzo duale delle strutture della Difesa presenti nell'Isola".



