L'Italia ha vinto gli Europei di Beach Soccer battendo la Spagna per 5-4 nella finale giocata oggi sulla spiaggia di Alghero. A segno per gli azzurri Alla, Giordani (3) e Genovali. Giordani ha anche fatto un'autorete.

Per gli azzurri è il terzo titolo continentale.



