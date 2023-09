Debutto al Lirico di Cagliari per Lamsma e Fournel

La violinista Simone Lamsma e il pianista Jonathan Fournel debuttano a Cagliari in un recital cameristico. Martedì 26 settembre alle 20.30 (turno B) è in programma il 14/o appuntamento della stagione concertistica.

Lamsma è tra le personalità più influenti del mondo musicale, suona abitualmente con orchestre come quella del Concertgebouw di Amsterdam, con la Filarmonica di New York e la Chicago Symphony.

Virtuoso del pianoforte, Fournel, classe 1993, è fresco di vittoria del prestigioso Concorso "Queen Elisabeth" di Bruxelles (2021).

Il programma prevede l'esecuzione di: Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte di Debussy; Sonata n. 3 in Mi bemolle maggiore per violino e pianoforte di Beethoven; Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte e Scherzo in do minore per violino e pianoforte, per la "Sonata F.A.E." di Brahms.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e dieci minuti, compreso l'intervallo.



