Al Lirico di Cagliari debutta il maestro russo Uryupin

Il debutto a Cagliari di Valentin Uryupin e avvincenti pagine musicali: il 22 e 23 settembre è in programma il 13/o appuntamento con la stagione di concerti del Lirico.

L'apprezzato direttore d'orchestra ucraino d'origine, ma russo di formazione e cittadinanza, sale sul podio per dirigere Rachmaninov - Rapsodia sopra un tema di Paganini per pianoforte e orchestra; Mendelssohn - Lobgesang, Seconda Sinfonia per soli, coro e orchestra e "Oltre Cassandra", nuova e attesa composizione di Gabriele Cosmi in prima esecuzione assoluta.

Per la terza volta consecutiva è firmata dal compositore di Oristano apprezzato in tutto il mondo la nuova composizione, su commissione del Teatro Lirico inserita come di consueto nel cartellone e che apre la serata. Gabriele Cosmi era stato apprezzato a Cagliari nel 2019 anche per Edipo ha lasciato Tebe, cantata per coro e orchestra e Le Troiane, cantata per soprano, coro e orchestra, l' anno successivo.

"Ora Oltre Cassandra chiude una quadrilogia per coro e orchestra dedicata al mito greco iniziata con Io non sono Medea, presentata al Gran Teatro La Fenice di Venezia, nel 2018", spiega Gabriele Cosmi.

Con Uryupin e i due complessi stabili cagliaritani, orchestra e coro del Lirico, si esibisce Giuseppe Albanese, assente da Cagliari dal 2014, tra i più richiesti pianisti della sua generazione. Solisti, sempre nella seconda parte della serata sono: Ilaria Vanacore (soprano I), Elena Schirru (soprano II) e Mauro Secci(tenore).

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.



