Szeps-Znaider direttore-solista e conquista il pubblico

Il talentuoso violinista Nikolaj Szeps-Znaider veste il doppio ruolo di solista e direttore e il pubblico risponde con calorosi applausi. E' stata coinvolgente la ripresa della stagione concertistica al teatro Lirico di Cagliari.

Felice debutto ieri sera del maestro danese alla guida dell'orchestra del Lirico ma anche violino solista. La serata si è aperta tra le atmosfere tardo romantiche, sulle note del celebre Primo Concerto in sol minore per violino e orchestra op.

26 di Max Bruch. E' il primo di tre concerti per violino scritti dal compositore tedesco e una delle sue opere più conosciute.

"...sarò ricordato principalmente per aver scritto il Concerto per violino in sol minore", affermò.

La seconda parte della serata è proseguita con la Seconda Sinfonia in do minore di Anton Bruckner, eseguita per la prima volta a Vienna, Großer Musikvereinsaal, nel 1873.

Grande protagonista è stata l'orchestra della Fondazione ringraziata in ogni sezione dal maestro e ripagata da prolungati applausi giunti dal pubblico. Questa sera il concerto sarà replicato alle 19.



