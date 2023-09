E-cig e sigarette a minori, tabaccai sanzionati a Sassari

La Guardia di finanza di Sassari ha sanzionato due commercianti per avere venduto a minorenni, tra cui un 12enne, sigarette tradizionali e sigarette elettroniche contenenti nicotina.

I finanzieri hanno appurato che i commercianti non hanno verificato l'età degli acquirenti, risultati tutti minorenni.

Sono state quindi contestate violazioni amministrative per oltre 3.000 euro, e il gestore della tabaccheria che ha venduto una e-cig (sigaretta elettronica, contenente liquido aromatico e nicotina) al dodicenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Oltre alle sanzioni pecuniarie è stato avviato l'iter per la sospensione, fino a 15 giorni, o la revoca in caso di reiterate violazioni, della licenza all'esercizio dell'attività, con la segnalazione all'ufficio territoriale della Agenzia dogane e dei monopoli.



