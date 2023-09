Fenicottero ferma il traffico per attraversare la strada, foto virale

Un fenicottero rosa ha bloccato per un momento il traffico delle auto, compreso un bus di linea, per attraversare la strada davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari. E' accaduto questa mattina all'altezza dell'ospedale marino. Ad immortalare la particolare scena Vincenzo Carta.

La fotografia sta già facendo il giro del web grazie a un post del consigliere comunale di Cagliari Fabrizio Marcello che ha pubblicato l'immagine scattata dal suo amico.

"Fermi tutti passa sua maestà il Fenicottero - scrive nel post - La cosa bella è stata che il bus Ctm con le altre macchine si sono fermate, lui si è fatto fare qualche scatto, fino a che sua maestà non ha ripreso la sua passeggiata nella spiaggia dei centomila, li si è concesso anche il bagno. Succede al Poetto di Cagliari...".

La strada del lungomare si trova esattamente in mezzo tra l'area umida del parco di Molentargius, dove ormai i fenicotteri rosa sono di casa e nidificano da decenni, e la spiaggia del Poetto.



