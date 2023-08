Musiche e culture dal mondo al festival Isole che Parlano

Due fratelli e direttori artistici, da sempre alla ricerca di artisti e progetti la cui cifra stilistica sia l'unicità e la sperimentazione scaturita alla mescolanza delle culture di provenienza con i territori che si visitano: Paolo Angeli e Nanni Angeli ritornano a Palau, ma anche ad Arzachena, Luogosanto e La Maddalena, con la XXVII edizione del Festival Internazionale Isole che Parlano.

Dal 2 al 10 settembre la manifestazione porterà in scena alcune tra le più interessanti espressioni artistiche del panorama musicale internazionale. Il programma si aprirà con due appuntamenti di anteprima, "Aspettando Isole che Parlano" ad Arzachena il 2 settembre il 3 settembre a Luogosanto che vedranno ospiti Spiralis Aurea Trio, il nuovo progetto del chitarrista e compositore elettroacustico Stefano Pilia, e Matteo Leone Quintet che porterà sul palco Raixe il nuovo disco di Matteo Leone, vincitore assoluto del Premio Parodi nel 2021 e finalista del Festival Musicultura 2022.

Il cuore del festival sarà poi nella scogliera di Tegge a La Maddalena, dove giovedì 7 settembre al tramonto si esibirà la polistrumentista, compositrice e performer romana Lili Refrain, per poi proseguire l'8 settembre con uno zoom sulla scena creativa che gravita attorno ad Amsterdam, ospiti Giuseppe Doronzo, Duo IN e AVA Trio. La giornata si concluderà poi sulla spiaggia di Palau Vecchio, a partire dalle 23,30, con il djset di Arrogalla.

La chiesa campestre di San Giorgio, sabato 9 dalle 10, ospiterà l'incontro con alcuni musicisti ospiti del festival.

Sarà il consueto e tanto atteso concerto al tramonto sull'isola di Spargi a chiudere il festival domenica 10 settembre, con l'esibizione del duo coreano Dal:Um. E alle 21 dalla spiaggia di Palau Vecchio, il tradizionale concerto "Saluto al mare" chiuderà questa edizione di Isole che Parlano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA